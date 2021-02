Sportmix Hometraining statt Stangenwald im Schnee

Denn natürlich hat die Corona-Pandemie dem alpinen Skisport gehörig in die Parade gefahren. Und so sagt der langjährige Trainer schon ein wenig resigniert: „Es läuft aktuell nicht nichts, sondern gar nichts, die Lage ist äußerst bescheiden.“

Dabei wäre die Schneelage in diesem Winter in der hiesigen Südschwarzwaldregion sehr gut, was ja in vielen Jahren nicht der Fall war. Doch wenn keine Lifte laufen, ist kein vernünftiges Training möglich, geschweige denn gibt es Rennen. Und so kann sich der Schülernachwuchs auch nicht in Sachen Technik weiterentwickeln. „Es ist sehr bedauerlich, aber halt leider nicht zu ändern“, sagt Mai.