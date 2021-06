Sportmix Hotz kann’s auch in der Dressur

Schopfheim (rl). Erfolgreichste Starterin in den zwölf Wettbewerben, drei davon in der höchsten Kategorie S, war die erfahrene Renate Gohr-Bimmel vom RV Aspach. Sie kam mit der Empfehlung von mehr als 110 Prüfungs-Siegen nach Schopfheim und setzte ihre Erfolgsserie mit dem Sieg in der ersten S*-Prüfung, einem zweiten und dritten Platz bei der S-Prüfung Prix Saint Georges am Samstag und einem Erfolg in einer M*-Prüfung fort.

In der abschließenden Zwei-Sterne-S-Prüfung am Sonntag startete sie nicht. Der Sieg ging hier an Myriam Anhalt vom RV Kirchzarten mit Rock Forever. Sie setzte sich in einem Sechser-Feld durch vor der Lokalmatadorin Andrea Schöler-Babic vom RV Schopfheim mit Look at me und Viviane Thoma vom RV Bötzingen mit Quadera durch.