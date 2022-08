Sportmix „Ich bin einfach wieder aufgestiegen“

Frage: Fährt da die Angst im Hinterkopf nicht ein wenig mit?

Letztes Jahr auf jeden Fall. Da musste mich mein Papa dann auch festhalten und ich hatte auch weinen müssen vor Angst. Dieses Jahr bin ich einfach wieder aufgestiegen und bin sofort losgefahren und ich hatte keine Angst mehr.

Frage: Das klingt optimistisch, was die Zukunft betrifft. Sie werden also auf jeden Fall weitermachen?

Ja, unbedingt. Da habe ich noch zu viele offene Rechnungen. So gehe ich nicht weg vom Spitzensport.

Frage: Wie ist denn mittlerweile Ihr Verhältnis zu Italien?

Auf jeden Fall immer noch positiv. Das Land kann ja nichts dafür. Die gesundheitlichen Versorgung könnte sich allerdings noch etwas verbessern oder auch das Medizinische im Rennen, dass man da mehr Krankenwagen zur Verfügung hätte. Das war jedes Mal ein riesen Murks, wenn man nicht richtig versorgt wurde. Aber ansonsten ist es ein tolles Land und es sind auch die Rennen dort, die mir am meisten liegen.

Frage: Aus der Teilnahme an der Tour de France der Frauen wurde dann leider nichts. Aber Sie waren trotzdem dabei. Wie viel Spaß hatten Sie als Kommentatorin?

Das hat mir total viel Spaß gemacht. Anfangs habe ich schon gedacht, wie es wohl sein wird, die Rennen anzuschauen, aber ich habe da voll mitgefiebert. Ich bin ja vorher sie Strecken auch abgefahren. Es war dann aber schön, trotzdem irgendwie dabei zu sein und teilhaben zu können. Immer wieder gerne.

Frage: Die Karriere nach der Radsportkarriere ist also schon programmiert? Sie werden TV-Kommentatorin?

(lacht) So ab und an ist das schon mal cool. Man sieht ja auch, dass das andere Sportler auch machen, um mal einen ganz anderen Input zu geben als normale Moderatoren. Wir wissen halt genauer, wie es im Rennen abläuft und haben auch Insiderwissen. Aber da muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt.

Frage: Wir hatten vor 14 Tagen die EM-Rennen in München, also quasi fast um die Ecke während der Reha in Bad Wiessee. Wie haben Sie das Ganze verfolgt?

Ich wurde ins Eurosport-Studio eingeladen und habe da zusammen mit Gerhard Leinauer das Rennen vier Stunden live mitkommentiert. Eurosport ist dann schon noch mal eine Nummer größer. Ich hatte anfangs schon etwas Respekt, vier Stunden zu füllen, aber es lief wie am Schnürchen. Wir haben uns gegenseitig immer die Bälle zugespielt und die Zeit verging wie im Flug. So konnte ich total mitfiebern und das deutsche Team unterstützen.

Frage: Wie sehen denn Ihre Planungen aus. Sie haben es eingangs schon erwähnt, dass Sie noch Ihre Reha machen. Was haben Sie sich für dieses Jahr und vor allem für die kommende Saison als Ziele gesetzt?

Dieses Jahr will ich einfach einen sauberen Aufbau. Ich muss bei null wieder starten. Das lohnt sich aber auch, dass ich von Anfang an gut an allem an meine Körper arbeite. Stabilität, Koordination, Kraft, Ausdauer. Das will ich alles sauber wieder aufbauen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass ich im Dezember wieder auf einem normalen Stand sein werde. Dann geht es nächstes Jahr voll weiter.

Frage: Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Also noch mal ran beim Giro d’Italia Donne und dann Attacke?

Ich habe mir für nächstes Jahr schon vorgenommen, dass ich die Rennen mitgestalten möchte und nicht nur mitzufahren. Ich möchte jede Chance nutzen und attackieren und mit Herz und Seele fahren. Anders kann ich in meiner Situation keine Rennen gewinnen. Ich muss wegfahren, am besten alleine. Denn Sprints werde ich nie gewinnen. Das werde ich versuchen, so gut wie möglich umzusetzen.

Frage: Abschließend noch eine generelle Frage zum Frauen-Radsport. In Italien und Frankreich haben die Frauen einen ähnlich großen Stellenwert wie die Männer. Woran fehlt es dem Frauenradsport in Deutschland?

Das würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Auch in Deutschland haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht, gerade auf der Bahn. Was die deutschen Mädels da absahnen, das ist schon enorm. Auch auf der Straße haben wir gute Fahrerinnen. Natürlich können wir immer noch mehr Unterstützung mit Trainingslagern oder zusammen fahren oder Streckenbesichtigungen gebrauchen. Aber das kommt, weil der ganze Frauenradsport wächst und dann auch mehr Gelder da sind.