Sportmix „Ich freue mich auf die Herausforderung.“

„Das Ticket habe ich, und ich freue mich riesig auf diese sportliche Herausforderung“, sagt sie voller Vorfreude. An den für sie so erfolgreichen Wettkampf Ende August in Zell am See (Salzburgerland) denkt sie gerne und mit einem Strahlen im Gesicht zurück: 1,9 Kilometer Schwimmen bei einer Lufttemperatur von 9 Grad und Wassertemperatur von 16 Grad in 39 Minuten. Dann vom See auf den Asphalt, 90 Kilometer mit Regenjacke und Handschuhen ausgestattet auf dem Fahrrad. Es ging hinauf über dieHochkönigstrasse, deren höchster Punkt der Filzensattel mit 1290 Höhenmetern ist.

Das große Finale bildete die Laufstrecke entlang des Zeller Sees mit 21 Kilometern. Mit der Endzeit von 5:15 Stunden sicherte sich die Sportlerin aus Haltingen Platz eins in der Altersklasse 18 bis 24 Jahre. Insgesamt nahmen 189 Frauen (inklusive Profis) an dem Wettkampf teil. Im Gesamtklassement landete Jana Schüpbach auf Rang 16. Jana Schüpbach macht quasi, seitdem sie auf den Beinen stehen kann, Sport. Am Anfang war das Babyturnen, dann kam Kunstturnen, und mit 18 Jahren ist sie den ersten Marathon in Berlin gelaufen. Mit dem Abi in der Tasche erfüllte sie sich den Traum Neuseeland, wo sie vier Monate als Au pair in einer Familie lebte. Ziel war es, vor allem die englische Sprache zu perfektionieren.