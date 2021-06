Sportmix „Ich traue mir eine Menge zu“

Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) die Favoritin. Aber auch die Lörracherin braucht sich nicht zu verstecken. Koppenburg hat in diesem Frühjahr überzeugt, in internationalen Rennen starke Resultate eingefahren, war unter anderem Gesamtvierte bei der Vuelta a Burgos Feminas in Spanien sowie Zwölfte bei der Thüringen Ladies-Tour.

Wer in Stuttgart Meisterin werden will, muss Brennauer erst einmal abhängen. Lisa Klein (Canyon-SRAM Racing/Meisterin 2017) oder Liane Lippert (DSM/Meisterin 2018) wollen sich das Trikot gern zurückerobern. Alle drei Fahrerinnen dürften ihren Olympia-Startplatz fix haben.

Erst DM, dann der Giro d’Italia Donne

Koppenburg spekuliert auf den vierten Platz. Doch die Konkurrenz ist nicht zu unterschätzen. „Ich werde mein Bestes geben und dann sehen, was dabei rauskommt“, setzt sich die 25-Jährige vor dem morgigen DM-Rennen nicht unter Druck.

Eine Rundfahrt steht für die Lörracherin dann vom 2. bis 11. Juli im Rennkalender. Mit ihrem US-Rennstall Rally Cycling ist sie beim Giro d’Italia Donne am Start.

Auch der Albbrucker Radprofi Nico Denz geht an diesem Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart an den Start. Der 27-Jährige vom Team DSM nimmt sowohl das Zeitfahren am heutigen Samstag als auch morgen das Straßenrennen in Angriff.

Angesichts der Pandemie finden diesen Deutschen Meisterschaften im Straßenrennsport nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur im Zielbereich sind auf diesem abgesperrten Rundkurs wenige Zuschauer erlaubt.

Ab 10 Uhr am Sonntag wird das Eliterennen der Frauen mit Koppenburg vom SWR im Livestream http://x.swr.de/s/radflive übertragen.