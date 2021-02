Sportmix „Ich vermisse das Vereinsleben sehr“

Blum glaubt nicht daran, dass in dieser Saison noch viele Spiele hinzukommen werden: „Ich kann es mir nicht vorstellen. Bis wir wieder trainieren dürfen und uns vorbereitet haben, ist sicherlich schon bald Sommer.” Man müsse jetzt einfach abwarten und durchhalten.

Gesehen hat Blum seine Schützlinge schon lange nicht mehr. Lediglich über WhatsApp steht man in Kontakt. „Ich hoffe, dass sich jeder ein bisschen fit hält.”

Blum selbst macht das Beste aus der Situation. Der Familienvater geht joggen, fährt Fahrrad und geht zudem ab und an ins Grütt, um dort ein paar Körbe zu werfen. Blum hadert allerdings damit, dass ein komplettes Basketballfeld seit nunmehr einem Jahr durch eine Tretrollerbahn blockiert wird: „Jetzt stehen nur noch zwei anstatt vier Körbe zur Verfügung. Das ist eine Frechheit.” Blum weiter: „Es haben schon einige der Stadt geschrieben, aber geholfen hat das auch nichts. Die Situation ist echt beknackt.” Es gibt zwar auch noch ein paar andere Orte, aber das sind dann meist Spielplätze, „und außerdem ist der Court im Grütt der Basketballplatz schlechthin für uns. Da waren wir schon immer.”

Wenn der Lörracher Übungsleiter nicht gerade mit seiner Familie oder am Arbeiten ist, schaut er sich zahlreiche Basketballspiele und Trainervideos an. „Das mache ich, um mich auch als Trainer fitzuhalten.” Deshalb schaut sich Blum die NBA-Spiele auch von einem anderen Blickwinkel an. „Ich beobachte das Coaching, wie die Trainer spielen lassen, wie sie auf einen Run des Gegners reagieren”, sagt Blum und fügt hinzu: „Wie sich die Spieler in der NBA aber während der Regular-Season in der Verteidigung anstellen, ist schon ex–trem. Da könnte ich echt ausrasten. Das ist schon ganz schwach.” Vor 15 Jahren erfüllte sich Blum schon den Traum, ein NBA-Spiel live vor Ort zu verfolgen. „Ich war sogar schon bei zwei Spielen in New York. Das war der Hammer.”