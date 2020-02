Sportmix „Ich werde mich voll reinhängen“

Es war allerdings alles andere als ein Zuckerschlecken, bis der Rheinfelder wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen konnte. Der Frust fuhr bei ihm oftmals mit, es war ein mühsamer und steiniger Weg nach oben.

Zumal er ja in der Saison zuvor kaum Punkte sammeln konnte, weil ja schon damals die Kniebeschwerden bereits präsent waren. So musste er in den ersten Weltcup-Rennen der Saison 2019 stets aus der hintersten Reihe starten. Und das hieß: Meier schaffte den Cut der besten 80 Fahrer nicht mit seiner Startnummer 136 – und wurde schließlich regelmäßig und regelkonform aus den Rennen genommen, weil nur die Besten bis zum Ende fahren dürfen. „Das war schon ein wenig frustrierend“, erinnert sich der 21-Jährige. Er habe wie ein Ochse trainiert: „Doch es ging eine ganze Zeit lang nichts.“

Ein Meier gibt jedoch nicht so schnell auf. Der Hochtalentierte blieb am Ball, biss sich durch und legte beim Training nochmals eine Schippe drauf. Und siehe da, der Lohn ließ nicht mehr lange auf sich warten. Plötzlich war der Cut kein Problem mehr, es sprangen Plätze im Weltcup unter den Top 20 heraus.

Und in der Bundesliga, in der Meier ja weiter für das Conway Racing Team fährt, lief es sogar im Bereich der U 23 noch besser. Am Saisonende war er hier als Drittbester notiert. „Das macht natürlich Mut für die kommende Saison, ich bin voll motiviert und guten Mutes“, so Meier.

Und schon blickt er auf einen strammen Trainingsplan. Spanien, Mallorca, Kaderlehrgänge und individuelles Training, dann Rennen, auch in der C-Kategorie, und schließlich wieder Weltcup und erste Bundesliga: „Ich freue mich drauf und werde mich voll reinhängen“, verspricht er.

Gute Platzierungen einzufahren, ist in diesem Jahr nochmals ein bisschen schwerer als ohnehin schon. „Denn es ist nicht nur ein olympisches Jahr, sondern es stehen auch Qualifikationen für die EM und WM an“, weiß Meier. Und auf diese Züge wollen viele Fahrer natürlich noch aufspringen. Und schon zeigt er sich als Kämpfer: „Wenn das Knie hält, will ich schon bald auch mal wieder Einsätze auf höchstem Niveau bestreiten dürfen.“