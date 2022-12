Sportmix Im Kasten begeistert Rookie Salmik

Weißwasser (pd/nod). Mitten in der Nacht um 3 Uhr hieß es am 26. Dezember Abfahrt in Richtung Weißwasser. Ein Trip, der sich nicht nur für die EHC-Fans gelohnt hat, sondern einem Akteur besonders in Erinnerung bleiben wird. Aufgrund der weiterhin angespannten Kadersituation auf der Torhüterposition, kam der 17-jährige Keanu Salmik zu seinem dritten Profieinsatz in seiner Karriere und war maßgeblich am Sieg beteiligt. Salmik feierte sogar seinen ersten Profi-Shutout.

Konzentriert und selbstbewusst kam das Team von Cheftrainer Robert Hoffmann auf das Eis und wusste gleich die Zügel in die Hand zu nehmen. Mit einem Torschussübergewicht von 13:8 für den EHC Freiburg, aber wenig zwingenden Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die erste Pause.