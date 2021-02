Sportmix Im Netz wird der König geschlagen

Es sind keinerlei Rückgänge und Abmeldungen zu verzeichnen. Der Verein hat derzeit mehr als 90 Mitglieder, genau so viele wie vor Corona. Und das sind nicht nur Erwachsene. Es gibt auch, was Haag sehr wichtig ist, eine weitestgehend intakte Jugendgruppe.

Allerdings: Die echten Meisterschaftspartien sollten aber doch in absehbarer Zeit wieder losgehen, damit wirklich alle auch tatsächlich bei der Stange bleiben. Optimistisch geht Haag mal davon aus, dass es nach Ostern wieder losgehen könnte.

Ganz so zuversichtlich ist da Hildegard Johe, Pressewartin beim Schachclub Dreiländereck, nicht. Sie rechnet frühestens mit einem Fortgang der Rundenspiele im Sommer.

Der Verein habe in der Pandemie weitestgehend seine Aktivitäten eingestellt. „Besonders schade ist, dass die Jugendarbeit und das Schulschach, das unsere Jugendleiterin Margrit Malachowski in fünf Jahren aufgebaut hat, derzeit nicht stattfindet“, erzählt Johe. Man behelfe sich aber mit den zahlreich angebotenen Möglichkeiten im Internet auf „Lichess“ und „Chesscom“, was aber natürlich auch dazu führt, dass die Basis und das Erlernte etwas verloren gehe.

Bis zum Lockdown konnte das Jugendschach in der Alten Schule in Haltingen unter strengen Hygienevorschriften in zwei Gruppen stattfinden. Besonders schwer wiegt, dass das Schulschach in der Hans-Thoma-Schule in Haltingen auf Eis liegt. „Wir halten aber weiterhin Kontakt zu den Kindern, sind über WhatsApp verbunden.“

Auch nehmen einige Mitglieder an den Online-Turnieren des Bezirks teil. „Der Kontakt zu den Aktiv-Spielern der drei Mannschaften ist per E-Mail auch immer in Aktion“, meint Johe.

Zurück zum SC Brombach. Im Januar 2020 war es, als Corona noch kein Thema war, spielten fünf Schachfreunde aus der Region Lörrach im neu gegründeten „Team Lörrach“ bei der kostenlosen und gemeinnützigen Internet-Schach-Plattform „Lichess.org“ das erste teaminterne Einzelturnier. Gedacht war diese Veranstaltung lediglich als Generalprobe für einen Mannschaftskampf im Februar gegen das Team aus Lörrachs englischer Partnerstadt Chester.

„Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass dieses Team bis Jahresende auf 90 Mitglieder anwachsen und an 212 Schachturnieren teilnehmen würde“, sagt Haag. Über das Jahr hinweg vereinten sich erfahrene Spieler aus verschiedenen Vereinen des Schachbezirks Hochrhein mit Schachspielern, die bisher kein Interesse an einem herkömmlichen Vereinsleben hatten oder das Schachspiel in der Corona-Zeit als neues Hobby für sich entdeckten.

Fortgeschrittene Schachspieler des „Team Lörrach“ kämpfen seit März in der internationalen Quarantäne-Liga um Auf- und Abstieg. Auch die Jüngsten des Schachclubs Brombach nehmen erfolgreich an der nationalen U12-Bundesliga teil und werden sogar per Videokonferenz weiterhin trainiert.

Als Ersatz für entfallende Trainingsabende veranstaltet das „Team Lörrach“ Simultanveranstaltungen und verschiedene teaminterne Turniere, die mit einem optionalen Video- und Audio-Chat begleitet werden, um trotz physischer Isolation die soziale Komponente nicht zu vernachlässigen.

Der anfängliche Direktvergleich mit „Team Chester“ ist inzwischen zu einem Einladungsturnier mit Mannschaften aus England, der Schweiz und aus Deutschland herangewachsen.