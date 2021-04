Sportmix In Tokio Olympiamedaillen im Visier

Kim Bui hingegen hatte im Endkampf am Boden keine Chance, auf das Treppchen zu gelangen. Die 32 Jahre alte Stuttgarterin musste bei ihrer Übung mit beiden Füßen die Bodenmatte verlassen, was einen Abzug von 0,3 Punkten bedeutete. Am Ende stand ein sechster Platz für die Studentin der Technischen Biologie.

Ohne Medaille geblieben war auch die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz. Im Stufenbarren-Finale am Samstag griff die Stuttgarterin nach dem Jäger-Salto am oberen Holm vorbei und stürzte. Statt des durchaus möglichen Sieges gab es für die Sportsoldatin an ihrem „Schokoladengerät“ nur einen siebten Platz. Aber schon nach kurzer Zeit hatte die 27-Jährige ihre Enttäuschung abgeschüttelt. „So ein Sturz passiert manchmal. Aber grundsätzlich ist meine Übung hochwertig und schwer“, sagte Seitz auch schon im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio (23. Juli bis 8. August).

Kein einziger Corona-Fall bei den EM-Teilnehmern

Ungeachtet des Malheurs von Seitz legte Wolfgang Willam die olympische Messlatte für die deutschen Athletinnen und Athleten hoch: „Unser Ziel ist es, mit beiden Riegen ins Mannschaftsfinale zu kommen und sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jeweils eine Medaille zu gewinnen“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

Mit einem spektakulären Finalsonntag ging die 9. Einzel-Kunstturn-Europameisterschaft in Basel am Sonntag zu Ende. War der Großanlass im Vorfeld mit vielen Unwägbarkeiten verbunden gewesen, so zogen die Veranstalter am Ende ein positives Fazit: „Wir wollten den 280 Kunstturnerinnen und Kunstturnern trotz coronabedingt erschwerter Umstände einen perfekten und würdigen Rahmen für die Wettkämpfe bieten“, sagte Kathrin Amacker, Präsidentin des Organisationskomitees, „das ist uns auch ohne Zuschauer vor Ort vollauf gelungen.“

Basel habe mit dieser EM Maßstäbe gesetzt, so Kathrin Amacker weiter. „Die Stadt präsentierte sich europaweit in bestem Licht und bewies, dass sie als Schauplatz für Großveranstaltungen gerüstet ist.“ Die EM generierte mit den rund 700 Mitgliedern der Delegationen aus 38 Ländern insgesamt 5800 Logiernächte.

Dr. Farid Gayibov, Präsident von European Gymnastics, zog ebenso eine sehr positive Bilanz: „Ich möchte den Regierungen von Basel-Stadt und Baselland für die große Unterstützung danken. Das Organisationskomitee hat unter extrem schwierigen Bedingungen einen fantastischen Job gemacht und die zusätzlich nötigen Maßnahmen wegen der Covid-Epidemie in einer absolut professionellen Weise gehandhabt.“ Besonders angetan zeigte sich Dr. Farid Gayibov von der St. Jakobshalle: „Diese Halle ist wie geschaffen fürs Kunstturnen.“ Natürlich sei es schade gewesen, dass vor Ort kein Publikum zugelassen war. Aber mit der Möglichkeit, die Kunstturnerinnen und Kunstturner auf virtuellem Weg anzufeuern, habe man für Ersatz gesorgt. „Es war eine Freude, zu sehen, wie Familienangehörige und Fans von nah und fern die Athletinnen und Athleten unterstützten.“ Basel habe für eine große Show gesorgt, die beim Fernsehpublikum sehr gut angekommen sei; das würden die guten Feedbacks aus aller Welt zeigen. Dr. Farid Gayibov: „Gratulation dafür!“

Die EM musste in einer schwierigen Phase der Pandemie bei steigenden Fallzahlen durchgeführt werden. Doch die aufwendigen Schutzkonzepte griffen erfolgreich, auch weil sich die Beteiligten an alle Vorgaben hielten. „Unter den 700 Angehörigen der Delegationen gab es bis Sonntagabend keinen einzigen Corona-Fall“, durfte Beat Läuchli, Geschäftsführer der Kunstturn-EM, erfreut feststellen. Insgesamt wurden für die rund 1500 Personen, die sich während der EM-Woche am Schauplatz des Geschehens aufhielten, über 3000 Schnelltests sowie 600 PCR-Tests durchgeführt. Bei den Medienschaffenden gab es einen positiven Fall. Zudem wurden drei Angehörige außerhalb der „Bubble“ vor ihrem Einsatz positiv auf Corona getestet.

Solch ein Großanlass ist ohne freiwillige Helferinnen und Helfer längst nicht mehr zu stemmen: Die 600 Volunteers leisteten rund 16 000 ehrenamtliche Helferstunden. „Ihnen gebührt unser großer Dank“, erklärt Kathrin Amacker. „Sie hätten ebenfalls eine Goldmedaille verdient.“