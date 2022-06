Sportmix Infrastruktur ist großes Plus

Fast noch wichtiger ist in Zeiten von sinkenden Zahlen im Aktivenbereich das Heranführen des Nachwuchses. Auf großes Brimborium – sprich Showeinlagen, überdimensioniertes Randprogramm oder Partys – legen Rebecca Hotz und Volker Trefzger keinen Wert.

Allerdings ist es den beiden wichtig, dass auch die Verpflegung der Besucher stimmt und dabei mehr als nur Steaks und Pommes angeboten werden. Für eine abwechslungsreiche Verköstigung ist also gesorgt. Außerdem sollen die Kinder mit Hilfe von Ponys an den Pferdesport herangeführt werden.

Auch wenn es kein Event wie in Aachen ist – oder gerade weil – sind die Turnier in Schopfheim immer wieder beliebt. Im April kamen über 1500 Besucher. Auf ähnliche Zahlen hofft Trefzger auch an diesem Wochenende. „Wir hatten endlich wieder Leute, wie wir sie vor Corona hatten. Das war schon sehr positiv für uns“, so Trefzger.

Samstag und Sonntag stehen im Zeichen der Ringmeisterschaften des Reiterrings Oberrhein mit Prüfungen der Klassen A bis M* im Springen sowie in der Dressur in den Klassen A bis L** für die Altersklassen Children, Junioren, Pony, Junge Reiter, Reiter und Mannschaftswertungen mit namhaften Reiterinnen und Reitern und auch Nachwuchsreiterinnen und -reitern aus der Region. Einen klaren Favoriten auf den Titel des Ringmeisters gibt es an diesem Wochenende nicht. Rund 15 Reiterinnen und Reiter kommen für den Erfolg auf dem Sengelen in Frage.