Sportmix Inklusionsoffensive in den Sportvereinen

Beim „Sporthock“ mit dabei und für Fragen jederzeit bereit sind Nachwuchsathleten aus dem BBS-Paralympics-Förderteam. Sie berichten von ihrer sportlichen Laufbahn, ihren Erfolgen und der Teilhabe am Vereinsleben. Sie gewähren aber auch Einblicke in die Herausforderungen und Barrieren, die der Sport mit sich bringen kann. Zwei der Nachwuchsathleten sind Marc Milano und Katja Kaufmann.

Marc Milano hat eine Sehbehinderung und ist als Judoka in Mannheim aktiv. Er hat im Alter von zehn Jahren mit Judo begonnen, kurz vor dem Abitur wurde sein Potenzial entdeckt. Der Dritte der EM 2019 im Para-Sport tritt aber auch in der 1. und 2. Bundesliga der Nicht-Behinderten an. Ein perfektes Beispiel also, dass Inklusion im Sport gelingen kann.

Para-Ski-Langläuferin und Biathletin Katja Kauffmann wurde mit einer Dysmelie geboren und hat ein verkürztes Bein. Die Skiathletin kann ihre Rennen deshalb nur mit Sportprothese bestreiten. Im „Sporthock“ am 16. März gewährte sie wertvolle Einblicke in ihr Leben mit Behinderung und klärte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch darüber auf, was sie sich in ihrer Zeit als Sport-Anfängerin von ihren Trainern gewünscht hätte.

Der BBS bietet Sportvereinen mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit, sich Anregungen für inklusive Sportgruppen zu holen, in einen offenen Austausch mit Sportlern mit Behinderung zu treten, Fragen zu stellen und mögliche Ängste oder Zweifel abzubauen. Mit diesem Angebot möchte der BBS gleichermaßen den Blickwinkel weg vom defizitären Denken hin zur sportlichen Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen lenken. Diese von der Aktion Mensch geförderte Initiative ist für die Vereine kostenfrei.

Dass es für die Teilnehmer nicht nur aufschlussreich und interessant, sondern auch bereichernd zugleich war, zeigte sich in der Aussage eines Teilnehmers, der betonte, dass sich seine Bedenken hinsichtlich möglicher Barrieren als unbegründet herausgestellt haben und ihm die Ängste und Zweifel genommen wurden. Weitere inklusive Maßnahmen können nun von den Vereinen geplant und angegangen werden. Vor-Ort-Besuche des BBS sollen so bald wie möglich realisiert, und auch das Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung soll künftig bei manchen Vereinen abgenommen werden.

Die nächsten Veranstaltungen finden am 7. und 13. April statt. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bbsbaden.de oder unter Tel. 07221/3961815. Anmeldungen per Mail unter inklusion@bbsbaden.de