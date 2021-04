Sportmix Jederzeit alles unter Kontrolle

Das zweite Drittel war ausgeglichen. Dresden kam mit Power aus der Kabine und markierte in der 22. Minute durch Toni Ritter den Ausgleich. Zunächst ließen dann die Wölfe ein weiteres Überzahlspiel ungenutzt, ehe sie da doch wieder in Führung gingen. Etwas glücklich. Denn: Eislöwen-Goalie Nick Vieregges Klärungsversuch landete bei Christoph Kiefersauer, der aus spitzem Winkel per Kullerschuss vollendete. Kurz vor Drittelende legte der EHC sogar das 3:1 nach. Andrée Hult passte präzise auf Scott Allen, der per Handgelenkschuss in die kurze Ecke traf.

Freiburg dominierte die Anfangsphase des Schlussabschnitts. Die Folge: Allen traf in der 41. Minute nach Querpass von Hult mit einem präzisen Schuss in den Winkel. Sein zweiter Treffer an diesem Abend bedeutete auch den Endstand der Partie am 48. Spieltag.

Denn in der Folge verwalteten die Wölfe diese Führung souverän und hatten ihrerseits noch die eine oder andere gute Torchance. So scheiterte Jordan George mit einem Bauerntrick knapp. Allen hätte in der 57. Minute zudem einen Hattrick schnüren können.

In der 58. Minute packte Meisner dann noch seine beste Parade des gesamten Abends aus. Aus der Nahdistanz hatte Roope Ranta per Direktabnahme abgezogen und Meisner wehrte mit der rechten Schiene ab. Damit war die Messe gelesen.

Und so durfte sich der EHC über einen verdienten Auswärtserfolg freuen. Er war das Resultat einer äußerst kompakten, konzentrierten, disziplinierten, aggressiven und konstanten Defensivleistung aller Spieler über die gesamten 60 Minuten. In der Offensive überzeugten die Wölfe, die das Spiel jederzeit kontrollierten, zudem mit ihrer Effizienz.

Für den EHC, die Tabellenplatz drei belegen, geht es nun heute, 19.30 Uhr, gegen Crimmitschau weiter.

Tore: 0:1 (19.) Bassen, 1:1 (22.) Ritter, 1:2 (33.) Kiefersauer, 1:3 (40.) Allen, 1:4 (41.) Allen. Strafminuten: Dresden 4, Freiburg 4.