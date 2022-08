Sportmix Jubel über Silber

Endlich konnten die Mannschaften in der Bezirksliga nach einer zweijährigen Pause ihre Wettkampfrunde durchführen. Insgesamt gingen 14 Mannschaften in den Staffeln Nord und Süd an den Start und zeigten ihr Können an den vier Geräten.

Die fünf besten Vereine aus den Staffeln Nord und Süd kämpften nun im Staffelfinale in der Olympiahalle in Nußloch um die vorderen Plätze und die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga (acht Mannschaften). Angetreten sind die Mannschaften der SG Nußloch, WKG TG Karlsruhe-Söllingen II (beide Staffel Nord), des SV Waldkirch, der WGK Bahlingen und des TV Steinen (alle Staffel Süd).