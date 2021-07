Sportmix „Jungs haben stark gespielt“

Doch die Gäste ließen sich von dieser unglücklichen Niederlage nicht aus der Ruhe bringen. Auch David Kummle aus der Grenzacher „Zweiten“ verlor sein Match an Position sechs gegen Nick Heinrichs klar. So gab’s in der ersten Einzelrunde für den TC 1923 nur einen Sieg. Den fuhr Nikolaj Talimaa an Position vier ein. Talimaa sicherte den Siegpunkt mit einem 7:5, 6:2-Erfolg gegen den Schwetzinger Sascha Brechtel.

In der zweiten Serie trumpfte der Gast aus der Grenzecke dann gewaltig auf. So feierte Dimitar Grabul an Position eins einen ungefährdeten Zweisatz-Sieg gegen den Inder Varun Venkat in Diensten Schwetzingens. In zwei Sätzen ließen auch die beiden Youngsters in der Grenzacher „Ersten“ nichts anbrennen.

Jan Sebasta hatte Christian Braus klar im Griff, gewann Durchgang eins mit 6:1. Im zweiten Satz gab Braus bei einem 0:2-Rückstand wegen Rückenbeschwerden auf. Sebasta startet in dieser Woche bei den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften. Er ist in der Altersklasse U18 an Position eins gesetzt.

Eigentlich hätte Yannick Zürn, weil er am Samstag zum zweiten Mal gegen Corona geimpft wurde, gar nicht spielen sollen. Doch das Team war ohne ihn nicht komplett. Und Zürn ließ seinem Gegner auch einen Tagnach seiner Impfung in zwei Sätzen keine Chance.

Einzel: Venkat – Grabul 3:6, 2:6; Gerweck – Kahoun 7:6, 1:6, 12:10; Braus – Sebesta 1:6, 0:2 w.o. Braus; Brechtel – Talimaa 5:7, 2:6; Manola – Zürn 3:6, 3:6; Heinrichs – Kummle 6:2, 6:3. Doppel: Venkat/Heinrichs – Grabul/Kahoun 1:0; Gerweck/Manola – Sebesta/Talimaa 0:1; Braus/Brechtel – Zürn/Kummle 0:1.