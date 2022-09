Sportmix Kämpferisch herausragend

Freiburg (pd/nod). In einer schwungvoll geführten Partie dominierte der EHC Drittel eins von Beginn an, ging jedoch „nur“ mit einem 1:1- Unentschieden in die Kabine. Der Mix aus läuferischer Überlegenheit, Galligkeit in den Zweikämpfen, defensiver Disziplin und spielerischem Esprit sorgte in der Konsequenz für das Freiburger Übergewicht. Mit Ausnahme der Unterzahlsituationen, in denen sich beide Mannschaften Chancen erarbeiteten, hatte der Gastgeber im ersten Durchgang ein klares Übergewicht. Die größte Gelegenheit bot sich kurz vor Drittelende Niko Linsenmaier, der nach einem sehenswertem Réway-Solo am langen Pfosten freigespielt wurde, die Scheibe aber nicht an Eislöwen-Goalie Neffin vorbeibrachte.

Strafzeitenfestival und Freiburger Führung