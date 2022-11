Ipoh/Malaysia (pd). Nachdem Céline Kaiser aus Rheinfelden-Herten am 11. November hervorragende Zweite beim Sparkassen Crosslauf in Pforzheim geworden war und am 19. November den Basler Stadtlauf in der Kategorie Frauen Overall gewonnen hatte, setzte Kaiser ihre erfolgreiche Saison mit dem Gewinn des Asia-Cups in Ipoh über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) fort.