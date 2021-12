Sportmix Keine Weihnachtsgeschenke

von Michael Hundt und Adrian Oser

Selb/Freiburg. Doch Eishockey war an diesem Abend nur zweitrangig. Am Vormittag wurde bekannt, dass der erst 18 Jahre junge Nachwuchsspieler Niclas Kaus von den Löwen Frankfurt an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen verstorben ist. Kaus prallte am Samstag bei einem DNLIII-Spiel in Bad Nauheim so unglücklich in die Bande, dass er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog. Nach tagelangem Bangen und intensiven Bemühungen der Ärzte hatten sich am Donnerstagmorgen die schlimmsten Befürchtungen bestätigt, dass Kaus den Kampf um sein Leben verloren hat. Im Gedenken an ihn gab es beim gestrigen Spieltag eine bundesweite Schweigeminute in den Stadien der DEL, DEL2 und den Oberligen.