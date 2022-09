In der Europäischen Woche des Sports zählt jeder Einzelne, der sich dafür entscheidet, ein Bewegungsangebot wahrzunehmen und damit den ersten Schritt in ein gesundes und aktives Leben zu setzen. Die Kampagne #BeActive schafft es nicht nur, Menschen zu bewegen, sondern auch, die Sportwelt zu verbinden. Europaweit haben sich letztes Jahr über elf Millionen Menschen an 45 000 Veranstaltungen in 40 Ländern in der Europäischen Woche des Sports bewegt. In Deutschland waren es etwa 800 Veranstaltungen mit 50 000 Teilnehmern.