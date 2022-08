Sportmix Kleiner Verein mit großen Turnieren

In der Prüfung der schweren Klasse S* am Samstagnachmittag verbuchte Beck (RFSV Kirchzarten-Dreisamtal) gleich einen Doppelsieg. Sie setzte sich mit Faido 6 mit einem Ergebnis von 69,206 Prozentpunkten an die Spitze und mit Gandria 13 mit 68,294 Prozentpunkten auf Platz zwei. Dritter wurde Marc Torsten Gerhard (RC Caballus Grißheim) mit Rosenglanz 3 (67,857 Prozentpunkten).

Am Sonntag im Prix St. Georges trafen sich dann wieder Sieger und Platzierte des Vortages zum Kampf auf die vorderen Plätze. Doch dieses Mal schaffte es Björn Steigauf vom Wiesbadener RFC, an Felicitas Beck vorbei zu kommen. Er siegte mit Zeo Zonik mit 69,956 Prozentpunkten vor Beck, die mit ihren Pferden den zweiten und dritten Platz belegte. Der vierte Platz ging an Marc Torsten Gerhard vom RC Caballus mit Rosenglanz 3 (68,158 Prozentpunkte).