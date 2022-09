Sportmix Klub jetzt trinational am Start

Auch die Oberliga-Mannschaft war personellen Änderungen unterworfen. Markus Friese hat den Verein Richtung Freiburg verlassen. Und Andreas Müller tritt kürzer, spielt zukünftig nur noch in der dritten Mannschaft.

Die jungen Wilden sollen es nun machen

Sechs neue Gesichter gibt’s im Oberliga-Team. Aus dem eigenen Nachwuchs erhalten Yilmaz Hacioglu, Murat Hacioglu, Mehdi Dhini und Alexey Nowak das Vertrauen. Das Quartett konnte bereits in der vergangenen Spielzeit Oberliga-Luft schnuppern. Als qualifizierter Integrationsverein hat der CVJM Lörrach zudem zwei junge Spieler, die nach Kriegsausbruch aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, aufgenommen.

Roman Beresh (17) und Pavel Litvinov (19) werden in der Oberliga-Mannschaft eingesetzt. „Wir haben die Oberliga-Mannschaft deutlich verjüngt. Dennoch trauen wir ihr in der kommenden Spielzeit einiges zu“, sagt Roos. Die Saison beginnt für den Oberligisten CVJM Lörrach am Samstag, 24. September mit einem Auswärtsspiel in Sandhausen.

In der neuen Spielzeit präsentiert sich der CVJM Lörrach im Dreiländereck auch als trinationaler Klub. Drei Nachwuchsmannschaften (U13 und U15 weiblich sowie eine U17 männlich) spielen im Elsass (District 68) Basketball. Ausschlaggebend für die CVJM-Verantwortlichen war zunächst die Völkerverständigung, aber auch die Tatsache, dass die Fahrten zu Auswärtsspielen in ganz Baden-Württemberg eine zu große Herausforderung waren. „Vor fünf Jahren haben wir Kontakt aufgenommen und haben das Angebot gerne angenommen“, informierte Roos. „Zunächst spielte eine Jugendmannschaft mit, dann waren es zwei und in der kommenden Saison sind es drei CVJM-Teams, die sich an der Meisterschaftsrunde beteiligen“, so der Sportliche Leiter weiter.

Vertieft werden die Kontakte dadurch, dass sich die Mannschaften nach jedem Spiel zu einem gemütlichen Beisammensein mit Essen und Trinken treffen. „Wir bieten das natürlich auch bei Heimspielen gegen französische Jugendteams an“, betont Roos.

Drei Nachwuchsteams spielen im Elsass

In der kommenden Spielzeit wird der CVJM Lörrach mit der zweiten Damenmannschaft auch in der benachbarten Nordwestschweiz an der Meisterrunde teilnehmen. „Die 19 Damen, die sich während der Coronazeit gefunden haben, nehmen mit einer Hobbymannschaft in der untersten Liga der Region Nordwestschweiz teil. Der Spaß am Sport steht dabei im Vordergrund“, sagt Christian Roos, der wie alle CVJM-Basketballerinnen und Basketballer dem Saisonstart entgegenfiebert.