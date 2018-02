Sportmix Knapper Sieg in der Overtime

Von Fabian Schreiner

Sandhausen. Ein dramatisches Oberliga-Duell lieferten sich am Samstagabend die TG Sandhausen und der CVJM Lörrach. Erst in der Verlängerung behielten die Gäste aus der Lerchenstadt mit 94:90 (25:15, 13:20, 21:27, 21:18, 14:10) die Oberhand.

Sandhausen spielte deutlich besser als noch in der Hinrunde. Da stand es nämlich nach dem ersten Viertel 25:0 für Lörrach. „In der Weihnachtspause hat sich Sandhausen nun verstärkt“, weiß Lörrachs Trainer Michael Blum.

Nach den üblichen Lörracher Problemen in der Anfangsphase eines Auswärtsspiels, „lief es bei uns besser“. Über nahezu die gesamte Spieldauer war die Partie sehr ausgeglichen. Die Blum-Equipe hatte mit den hoch aufgeschossenen Sandhäusern große Probleme. „Da hat uns Center Jean Bernard Ntonga Zengue gefehlt“, betont Blum. In der Schlussphase lag Lörrach mit 78:80 im Hintertreffen. Acht Sekunden vor der Schlusssirene gelang schließlich der Ausgleich. Den letzten Angriff der regulären Spielzeit konnte der Gastgeber nicht verwerten und so ging es also in die Overtime.

Sandhausen leistete sich in der fünfminütigen Verlängerung einige individuelle Fehler. „Die haben uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärt Blum. Zudem hat das amerikanische Trio der Lörracher Verantwortung übernommen. Besonders einen lobt Blum in den höchsten Tönen. „Desmond Strickland ist der Chef bei uns. So einen Aufbauspieler wünscht sich jeder Trainer.“ Knapp, aber nicht unverdient feierten die Lörracher ihren neunten Saisonsieg im 13. Spiel. Der CVJM rangiert auf Platz drei.

Punkte für CVJM Lörrach: Ahart 14, Michael Blum 1, Grigsby 32, Körte 14, Nowak 8, Scheurer 6, Strickland 19.