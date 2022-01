Sportmix Kniffliges Wochenende für die Schwarzwälder

U16-Landeskaderfahrer Paul Hartmann (TuS Gutach) gelang beim zweiten Riesenslalom mit der zweitbesten Laufzeit ein Fabellauf, der ihn um neun Plätze nach vorne auf Rang drei im Endklassement führte. Am Vortag hatte ihm nur eine Sekunde aufs Podest gefehlt. Er wurde Fünfter. Moritz Wiesler (SC Münstertal) zeigte sich gut erholt nach seinem schweren Sturz beim Scott-Cup eine Woche zuvor, verbesserte sich um acht Ränge nach vorne und wurde Sechster, nachdem er am Tag vorher noch ausgeschieden war. Samuel Laule (SC Wehr) erreichte an beiden Tagen nicht das Ziel.

Bei den Mädchen behauptete sich Franka Panduritsch (TuS Gutach) mit Platz neun an Tag eins und nur gut zwei Sekunden hinter einem Podestplatz eindrucksvoll im starken Starterfeld, bestätigte am Folgetag ihre gute Form mit Platz vier nach dem ersten Durchgang, schied dann jedoch auf der unruhigen, eisigen Piste nach einem Fahrfehler aus. Auch Lena Jehle (SC Wehr) überzeugte zunächst mit dem zehnten Zwischenrang, kam nach einem schwierigen Schlüsseltor aus dem Takt und wurde Sechzehnte in der Endabrechnung. Tags zuvor belegte sie Rang 22.