Sportmix Krimi ohne Happy End

Der RHC Vordemwald erwies sich als echter Brocken. Nach der Niederlage in Spiel eins waren die Cracks aus dem Kanton Aargau auf Wiedergutmachung aus. Und am Ende darf man mit Fug und Recht behaupten, dass die Gäste diesen Sieg sicherlich nicht unverdient mit auf die Heimreise nahmen. Vordemwald hatte über das gesamte Spiel gesehen, die besseren Möglichkeiten. Allerdings scheiterten sie immer und immer wieder an RSV-Keeper Schumann. Der zeigte eine Top-Leistung, hielt seine Farben im Spiel.

Alle Penaltys und „Direkten“ vergeben

Die Weiler dagegen hatten Probleme, 100-prozentige Chancen herauszuspielen. „Uns hat etwas der Zug zum Tor gefehlt. Die Gäste waren gefährlicher“, konstatierte Furtwängler und nahm einen großen Schluck aus der Wasserflasche. Alle Penaltys und direkten Freistöße wurden zudem vergeben.

Vordemwald ging in der 11. Minute durch Patrick Moor früh in Führung. Der Tabellenzweite der Qualirunde versuchte es mit Fernschüssen und zeigten sich defensiv stark verbessert gegenüber der Niederlage vor heimischer Kulisse vor 14 Tagen. Die Weiler kamen nicht so zum Abschluss, wie sie sich das vorgestellt hatten. In der 37. Minute fälschte dann Max Bross einen Schuss ab und durfte über den Ausgleich jubeln. Dieses Ergebnis hatte bis zum Ende der regulären Spielzeit Bestand, weil beide Torhüter stark waren.

Die Verlängerung startete mit einem Paukenschlag. Nach gerade einmal fünf Sekunden hatte Sebastian Winkler Maß genommen und ein Distanzschuss unter die Latte gehagelt. 1:10 Minuten später hatte Weil nach dem zehnten Teamfoul der Gäste die Möglichkeit, per direktem Freistoß zu erhöhen. Winkler verfehlte knapp. So blieben die Gäste im Spiel und schafften in der 57. Minute durch Wuffli den Ausgleich. Dieser Akteure war es dann, der dem RSV kurz vor dem Penaltyschießen in Schockstarre versetzte.

„Wir haben heute unsere Qualität nicht abrufen können. So eine Niederlage kann man nicht so leicht abschütteln. Aber das müssen wir jetzt. Heute dürfen wir noch enttäuscht sein, dann gilt unser Fokus dem dritten Spiel“, so Furtwängler. Das findet am kommenden Samstag in Vordemwald statt.