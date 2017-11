Sportmix KSV räumt zwei Titel ab

Ladenburg (pd). In Ladenburg haben die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Kinder und Schüler im Zweikampf stattgefunden. In der Lobdengauhalle waren 106 Teilnehmer am Start. Der KSV 02 Lörrach reiste mit fünf Athleten an. Und die Fahrt nach Nordbaden hat sich gelohnt.

Ein Quartett startete in der Altersklasse Kinder A. Seyyid Celikparmak, Jahrgang 2009, war der jüngste im KSV-Team, sicherte sich mit vier gültigen Versuchen – 16 Kilogramm im Reißen und 21 Kilogramm im Stoßen – den sechsten Platz in der Klasse bis 35 Kilogramm. Hier waren gleich 13 Teilnehmer am Start. Der ein Jahr ältere Melih Yasar startete in der gleichen Gruppe und schaffte es mit fünf gültigen Versuchen – 18 kg im Reißen und 26 kg im Stoßen, sogar auf das Podest. Er freute sich über die Bronzemedaille.

Sven Hertel, Jahrgang 2007, ging in der Klasse bis 50kg an die Hantel. Sein regelmäßiges Training zahlte sich in Ladenburg aus. Denn mit 23 Kilo im Reißen und 27 Kilo im Stoßen wurde der KSV-Athlet Landesmeister in seiner Klasse.

Als einziges Mädchen konnte Elif Celikparmak zeigen, dass sie den Jungs in nichts nachsteht. Mit starken 21 kg im Reißen und 27 kg im Stoßen war sie in der Klasse bis 48 kg nicht zu schlagen und landete ganz oben auf dem Podest.

In der Altersklasse Kinder B ging Enrico Conti an den Start. Er belegte in der Klasse bis 62 kg den zweiten Platz. Er wurde Vizemeister mit 38 kg im Reißen und 52 kg im Stoßen. Kein Wunder, dass Lörrachs Coach Mike Riesterer mit allen gezeigten Leistungen mehr als zufrieden war.