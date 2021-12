Sportmix Kurve drei und kein Ende

Im ersten Rennen gewann Leon dann auch die ersten drei Läufe souverän und stand im Achtelfinale der besten Acht. Der Start und die Startgerade spulte Crosser Ulbricht aus dem deutschen Nachwuchskader wie zuvor perfekt ab. Allerdings packte er in der dritten Kurve zu viel Speed in die Linksbiegung, wurde hinaus katapultiert und begann in der Folge den Fangzaun abzubauen. So musste er mit dem kleinen Finale vorliebnehmen. Dort rauschte er dann wieder an der selben Stelle in den Zaun. So beendete er das erste FIS-Rennen auf Rang acht.

Auch im zweiten FIS-Rennen erreichte Leon Ulbricht problemlos das Halbfinale. Aber wieder hatte er an der gleichen Schlüsselstelle Probleme mit der aufgeweichten Piste in Kurve drei. Er ließ zwar den Zaun stehen, verpasste aber das Finale erneut. Im Rennen um die Plätze fünf bis acht trumpfte er dann aber groß und ließ seine drei Gegnern keine Chance und wurde mit einem fünften Platz in der Gesamtwertung belohnt.

Im Junior-Rennen der Athleten unter 20 Jahren fuhr Leon ins große Finale. Und wieder wurde ihm Kurve drei zum Verhängnis. An zweiter Position stürzte er und beendete das Rennen als Vierter.

Wenn nichts dazwischen kommt bestreitet Leon Ulbricht vom 8. bis 10. Januar die nächsten Rennen im französischen Puy Les Vicent.