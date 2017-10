Sportmix Linsenmaier bleibt bis zur Pause in Freiburg

Freiburg (pd). Die Verantwortlichen des EHC Freiburg und der Krefeld Pinguine haben sich vor den beiden Spielen der Breisgauer gegen Spitzenteams der DEL2 darauf geeinigt, dass Niko Linsenmaier bis zur Deutschland-Cup-Pause Anfang November im Breisgau bleiben wird.

Der 24-jährige Mittelstürmer war im Sommer nach Krefeld in die DEL gewechselt, verpasste aufgrund zweier Verletzungen aber weite Teile der Saisonvorbereitung und bekam in den zurückliegenden vier Wochen die Möglichkeit, Spielpraxis bei seinem Heimatverein zu sammeln. In neun Spielen erzielte er drei Tore und gab sechs Vorlagen.

Linsenmaiers Engagement im Trikot mit dem Wolfskopf wird nun um einen weiteren Monat verlängert. Bis zur Deutschland-Cup-Pause – am Wochenende, 10./12. November, pausieren erste und zweite Liga wegen der Länderspiele – wird Linsenmaier weiter für den EHC aufs Eis gehen. In dieser Zeit bestreiten die Blau-Weiß-Roten neun Spiele. „Nikolas bekommt viel Spielpraxis und ist in sämtlichen Situationen auf dem Eis. Er steigert sich von Woche zu Woche, braucht aber noch etwas Zeit“, begründet Krefelds Sportdirektor Matthias Roos die Entscheidung.

Für den EHC Freiburg ist der Verbleib des Leistungsträgers im Angriff sportlich bedeutend. Zuletzt bildete er zusammen mit Tobias Kunz und Chris Billich ein laut Vereinsangaben bewährt gefährliches Sturmtrio aus drei gebürtigen Freiburgern.

Zudem kommt die Nachricht gerade zum richtigen Zeitpunkt, da Trainer und Team eine Hiobsbotschaft verkraften müssen: Stürmer Marc Wittfoth hat sich im Spiel gegen Ravensburg eine Fraktur im oberen Körperbereich zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Auch der verletzte Ben Walker wird am Wochenende noch nicht einsatzfähig sein. Seine Ausfallzeit lässt sich nur schwer prognostizieren.

Auf Linsenmaier & Co. warten am Wochenende zwei Spitzenteams aus Hessen: Am Freitag um 19.30 Uhr treten die Wölfe in Kassel an, am Sonntag kommt es auf Freiburger Eis zum mit Spannung erwarteten Duell gegen Vorjahres-Champion Löwen Frankfurt. Die Partie in der Franz-Siegel-Halle beginnt um 18.30 Uhr.