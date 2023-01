Sportmix Linsenmaier glänzt als dreifacher Torschütze

Es war der Tag des Nikolas Linsenmaier (Foto). In Selb war der Stürmer als dreifacher Torschütze maßgeblich am 4:2-Erfolg des EHC Freiburg am jüngsten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beteiligt. Bis zum 2:2 und zwei Linsenmaier-Toren war es eine Partie auf Augenhöhe, in der den Selber Wölfen zweimal der Ausgleich gelang. Sehenswert war Linsenmaiers dritter Treffer zur 3:2-Führung. Der Freiburger Mittelstürmer jagte die Scheibe aus der Luft in den Selber Kasten. Schließlich machte Shawn O’Donnell mit dem 4:2 ins verwaiste Selber Tor alles klar.