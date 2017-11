Sportmix Lörracher holen den Pokal

Nachrichten-Ticker

18:47 Texas: Täter war wütend auf seine Schwiegermutter

Sutherland Springs - Bei der Bluttat in einer Kirche in Texas mit 26 Toten gibt es Hinweise auf ein familiäres Motiv. Der Täter war wütend auf seine Schwiegermutter. Diese hat die Kirche in der Vergangenheit besucht, war gestern aber nicht dort. Der 26-Jährige hatte in der Kirche des kleinen Ortes Sutherland Springs das Feuer eröffnet und 26 Menschen getötet. Etwa 20 weitere wurden verletzt. Der Schütze wurde nach der Tat tot in seinem Wagen gefunden.

18:45 Dax nur wenig verändert

Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor der in dieser Woche anstehenden großen Zahl an Quartalsberichten mit angezogener Handbremse agiert. Der Dax sank zum Handelsschluss um 0,07 Prozent auf 13 468,79 Punkte. Der Eurokurs fiel zeitweise unter 1,16 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1602 Dollar.

17:47 Tochter auf Tankstelle vergessen - Oma eilt zur Hilfe

Mogendorf - Nach einer Rast während ihrer Urlaubsrückreise haben Eltern ihre zwölfjährige Tochter an einer Tankstelle vergessen und das erst Stunden später bemerkt. In der Zwischenzeit war die Großmutter des Mädchens benachrichtigt worden und gestern aus dem über zwei Fahrtstunden entfernten Würzburg zu ihrer Enkelin im rheinland-pfälzischen Mogendorf geeilt. Das Auto der Familie hat mehrere Sitzreihen. Die Zwölfjährige hatte ganz hinten gesessen. Ohne dass es die Eltern bemerkten, ging sie zur Toilette. Die Eltern fuhren nach dem Tanken mit den drei anderen Kindern weiter.

17:41 Merkel betont Einigungswillen in Jamaika-Verhandlungen

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat zum Start in die konkrete Sondierungsphase der Jamaika-Verhandlungen ihren Einigungswillen mit FDP und Grünen betont. Sie gehe in die Verhandlungen mit dem Vorsatz, dass es gelingen könne, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion zum Stand der Jamaika-Gespräche. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rief zur Kompromissbereitschaft auf. Heute Abend treffen sich die Parteispitzen von Union, FDP und Grünen zur nächsten Gesprächsrunde. Besonders umstrittenen sind bisher die Themen Migration, Klima- und Energiepolitik.

16:51 BVB-Anschlag: Verdächtiger informierte sich über Seilbahnen

Dortmund - Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat sich der mutmaßliche Attentäter über weitere börsennotierte Unternehmen informiert. Entsprechende Berichte von "Ruhr Nachrichten" und "Spiegel" bestätigte ein Sprecher des Dortmunder Landgerichts. Nach seinen Angaben hat die Polizei bei ihren Ermittlungen auf dem Computer des 28-Jährigen entsprechende Suchbegriffe im Browserverlauf gefunden. Bei den Suchen aus dem Zeitraum zwischen dem Anschlag im April und der Festnahme des Verdächtigen sei es um zwei Seilbahnbetreiber in den Alpen gegangen.