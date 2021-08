Sportmix Lokalmatadoren überzeugen

Schönau (mrue). In Schönau ist am vergangenen Sonntag der Kampf um die Deutsche Tauziehmeisterschaft in der 700-Kilogramm-Klasse sowie der U23-Klasse und der Mixed-Klasse über die Bühne gegangen. Dabei belegten die Tauziehfreunde Böllen in der 700-Kilogramm-Klasse im Feld der acht Mannschaften den Silberplatz. Darüber hinaus ermittelten drei Klubs in der Junioren- (450 kg) und vier Teams in der Mixedklasse (600 kg) ihren Deutschen Meister.