Sportmix M mit Stechen: Sauerwein der Beste

Beim Höhepunkt des ersten Tages, einem L-Springen mit Stechen, siegte Sylvia Dreher (RV Dreiländereck) auf Famira vor Stefanie Engler (RV St. Georg Bad Krozingen) auf Pilotina und Anna Biedermann (RV Schopfheim) auf Candora.

Rebecca Hotz (RV Schopfheim) holte sich in einer Springpferdeprüfung der Kategorie L auf My little Sunshine die Siegerschleife vor ihrem Vereinskollegen Willinton Camacho-Morene auf Smudo. Dritte wurde Daniela Rücker auf Cornwell.

Ein Stilspringen der Klasse L gewann Sophia Vonderstraß (Hofgut Albführen) auf Qualico. Die Plätze zwei und drei belegte Janine Hottrop-Hage auf No Discussion und Shutterfly.

Ein Zwei Sterne A-Springen entschied Tanja Dietrich (RV Enzklösterle) auf Compan für sich. Dahinter platzieren konnten sich Daniela Rücker (RV Frech City) auf Cornwell und Renate Engel (RFV Klettgau-Bühl) auf Staccata.

Siege in weiteren A-Springen trugen Rebecca Hotz auf My little Sunshine und Kristina Emmenecker (PSC Waidhof) auf Coco davon.

Das attraktive Kostümspringen gestaltete Tanja Dietrich auf Road Runner erfolgreich.