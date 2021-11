Sportmix Mammutprogramm für den EHC Freiburg

Klar ist jedoch, dass der Kader aufgrund der anhaltenden Quarantänemaßnahmen und Verletzungen stark dezimiert ist und auch keine Unterstützung vom ebenfalls von Verletzungen gebeutelten Kooperationspartner Straubing aus der DEL zu erwarten ist.

Spielbeginn der Partie EV Landshut gegen den EHC Freiburg ist am Freitagabend um 19.30 Uhr in der Fanatec Arena in Landshut. Neben der Maskenpflicht in der Halle gilt auch der 2G-Nachweis. Das Match wird zusätzlich auf Sprade.TV übertragen.

Am Sonntag empfängt der EHC Freiburg dann die Dresdner Eislöwen. Die neuformierte Mannschaft scheint sich mittlerweile eingespielt zu haben und musste sich in den letzten fünf Spielen nur gegen die Kassel Huskies geschlagen geben. Mit Torhüter Janick Schwendener haben die Eislöwen einen der besten Torhüter, mit Jordan Knackstedt (zehn Tore, 13 Assists) einen der treffsichersten und konstantesten Stürmer in ihren Reihen.

Die Kadersituation des EHC Freiburg scheint sich allmählich etwas zu entspannen. Am vergangenen Freitag standen die zuletzt angeschlagenen Hagen Kaisler und Patrik Cerveny wieder im Aufgebot, gegen den EV Landshut könnte Sofiene Bräuner nach überstandener Oberkörperverletzung ebenfalls wieder zum Zug kommen.

Der an Long-COVID erkrankte Luca Trinkberger arbeitet seit Wochen hart an seiner Rückkehr. Ob der 23-Jährige schon gegen seinen Ex-Verein Landshut etwas Spielzeit bekommt, wird EHC-Trainer Robert Hoffmann in Abstimmung mit der medizinischen Abteilung kurzfristig entscheiden.

Das Begegnung zwischen dem EHC Freiburg und den Eislöwen Dresden findet am Sonntag um 18.30 Uhr in der Echte-Helden-Arena in Freiburg statt. Aufgrund der Verschärfung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt bei den Heimspielen des EHC Freiburg die 2G+ Regel mit einem tagesaktuellen Schnell- oder PCR-Test. Alternativ können die Spiele auch im Internet bei Sprade.TV live verfolgt werden.