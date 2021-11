Sportmix Match nimmt schauriges Ende

Der Mittelabschnitt bot ein ähnliches Bild mit gleicher Intensität. Wieder waren es die Tigers, die in Überzahl erneut in Führung (27. Minute) gehen konnten. Torschütze war ausgerechnet Ex-Wolf Luke Pither, der gut in Szene gesetzt wurde und hoch in den Winkel verwandelte. Kurz schütteln und weiter angreifen lautete die Devise bei den Wölfen, die mit zahlreichen Chancen fast schon an Timo Herden zu verzweifeln drohten.

In den letzten 20 Minuten drängten die Gastgeber schon früh auf eine Entscheidung. Chance um Chance ließen sie jedoch ungenutzt, und der EHC Freiburg blieb weiter im Spiel. In der 51. Spielminute sollte sich die mangelnde Chancenverwertung rächen. EHC-Verteidiger Nick Pageau nutzte eine unübersichtliche Situation vor dem Tor für den Ausgleich.

Neun Sekunden vor Schluss das Bayreuther 3:2

Das Match war nun wieder offen, auch wenn die Mannschaften verhaltener agierten und sich gedanklich schon mit der Overtime angefreundet hatten. Doch einen letzten Konterangriff sollte es noch geben: Dani Bindels lief über die rechte Seite ins Freiburger Drittel und fand im Slot seinen Kapitän Ivan Kolozvary, der neun Sekunden vor Spielende ungestört zur dritten Führung einnetzte. Hoffmann nahm anschließend eine Auszeit und ließ die letzten Sekunden ohne Torhüter spielen. Doch direkt vom Bully weg traf Frédéric Cabana zum 4:2-Endstand.

Hoffmann zum Spielverlauf: „Die Enttäuschung über die heutige Niederlage ist riesengroß. Das Spiel stand lange auf der Kippe und konnte in jede Richtung gehen. Dass dann neun Sekunden vor Schluss der Siegtreffer fällt, ist gerade in unserer Situation sehr bitter. Wir haben heute wieder ein gutes Spiel gemacht und uns am Ende nicht dafür belohnen können. Mit zwei Toren gewinnt man keine Spiele, daran müssen wir dringend arbeiten.“

Tore: 1:0 (9.) Bindels (Meier), 1:1 (11.) McLellan, 2:1 (27.) Pither (Pruden, Hohmann) - PP1, 2:2 (51.) Pageau (George, Makuzki), 3:2 (60.) Kolozvary (Bindels, Meisinger) 4:2 (60.) Cabana - EN.