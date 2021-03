Sportmix Maximal 2000 Teilnehmer geplant

„Wir haben die gesamte Veranstaltung nochmals genau unter die Lupe genommen und an jedem einzelnen Punkt analysiert, was zu tun ist, um das Rennen unter Corona-Bedingungen auszutragen. Alles mit der Ungewissheit, ob das Event zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch noch abgesagt werden muss“, berichtet Benjamin Rudiger, Ok-Chef des Black Forest ULTRA Bike.

Oberstes Ziel: 2021 überhaupt einen Ultra durchzuführen

„An einigen Punkten arbeiten wir gerade noch. Dazu gehören die Themen Corona-Schnelltest und auch die elektronische Kontaktverfolgung im Stadionbereich. In anderen Bereichen haben wir schon detailliertere Infos“, führt Rudiger aus. Die Starts sollen beispielsweise in Form von Einzelstarts zu klar festgelegten Zeiten erfolgen. Mund-/Nasenschutz für Teilnehmer und Helfer sind obligatorisch.

Um das samstägliche Treiben in der Fußgängerzone zu umgehen, soll die Veranstaltung in diesem Jahr ausnahmsweise noch einmal am Sonntag stattfinden, anstatt wie ursprünglich geplant künftig samstags. Ebenso ist geplant, dass es keine Hotspots für Zuschauer entlang der Strecke in diesem Jahr geben wird und auch im Stadion Zuschauer nicht zugelassen sind. Die Streckenverpflegung soll es weitestgehend „to go“ geben.

„Unser oberstes Ziel ist es, dieses Jahr überhaupt einen ULTRA Bike durchführen zu können, auch wenn wir dadurch einige Abstriche machen müssen“, erklärt Rudiger. Dazu gehört auch, dass das Rahmenprogramm stark eingeschränkt wird und Programmpunkte wie die Laufrad-Trophy, der E-Bike und Gravel Track, aber auch die beliebte Pasta-Party und die verschiedenen Teamwertungen in diesem Jahr nicht angeboten werden können. Wie und ob es eine Expo, Catering oder eine Siegerehrung geben wird, ist noch in Prüfung. Fest steht aber, dass sich die Teilnehmer, sofern es Corona erlaubt, auch in diesem Pandemie-Jahr wieder über ein unvergessliches Mountainbike-Erlebnis freuen können.

Sicher ist, dass die Teilnehmerobergrenze, sollte der ULTRA Bike an den Start gehen können, in diesem Jahr bei 2000 Teilnehmern liegen wird. Diese Zahl wurde schon fast erreicht. Die letzten heiß begehrten Plätze können ab sofort per E-Mail an race@ultra-bike.de gebucht werden. Das Startgeld ist auf 55 Euro pro Teilnehmer festgesetzt. Alle vorangemeldeten Teilnehmer erhalten in den nächsten Wochen weitere Informationen zur Anmeldung sowie gegebenenfalls die Zahlungsaufforderung.