Sportmix Mehr Verantwortung tragen

Nach der Niederlage in Mannheim soll am Sonntag (17 Uhr) vor heimischer Kulisse der vierte Saisonsieg gegen Aufsteiger TV Rastatt-Rheinau her. „Jeder muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen, vor allem offensiv. Die Qualitäten dazu haben wir. Nun müssen wir das auch im Spiel zeigen“, betont Blum. Bei der 58:72-Niederlage bei der SG Mannheim II spielte sich Lörrach ein ums andere Mal freie Würfe heraus, die dann allerdings nicht den Weg in den Korb gefunden haben. „Wir haben leider keinen guten Tag erwischt, aber immerhin haben wir uns diese Möglichkeiten herausgespielt. Die Würfe werden auch wieder fallen“, so Coach Blum, der am Sonntag lediglich auf Mika Mihic verzichten muss. Er fehlt aus beruflichen Gründen.