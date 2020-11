Sportmix Meisner wieder in Gala-Form

Freiburg (mib). Das ursprünglich für Sonntag terminierte Auswärtsspiel in Weißwasser ist abgesagt worden. Das Heimspiel am heutigen Freitag in Freiburg gegen die Tölzer Löwen findet indes ganz regulär statt. Eine Neuterminierung der Partie bei den Lausitzer Füchsen findet in Absprache mit den Klubs statt und wird dann zeitnah bekannt gegeben.

Bereits am vergangenen Wochenende mussten sich die Freiburger Kufencracks kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen. Weil die Partien in Bayreuth bei den Tigers abgesagt wurde und dann auch noch das Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren verlegt werden musste, kam es zum spontanen Derby-Duell mit den Heilbronner Falken. Diese Spielplanänderung indes sorgte keinesfalls für kopfloses Agieren auf dem Eis. Im Gegenteil. Der EHC feierte in der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena beim 7:4 den zweiten Erfolg in Serie.