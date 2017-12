Sportmix Messlatte ist hoch

Lörrach (fas). An die hervorragende Leistung vor Wochenfrist will Basketball-Oberligist am Sonntag, 17.30 Uhr, beim TSV Schönau anknüpfen.

Die Messlatte hat sich der Aufsteiger nun selbst hochgelegt. Vor allem in der Defensive war der Auftritt gegen die SG Heidelberg-Kirchheim II bockstark. „Da macht sich das Training schon bezahlt“, freut sich Coach Matthias Blum, der am Wochenende wieder an der Seitenlinie stehen wird. Blum weilte zuletzt im Urlaub in Mexiko. „Ich wurde immer auf dem Laufenden gehalten“, berichtet er. So dürfte es wohl auch kein Problem werden, direkt wieder in den Basketball-Alltag einzusteigen.

In Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) sind die Lörracher der Favorit. „Mit unseren Leistungen in der jüngsten Vergangenheit haben wir uns diese Rolle erarbeitet.“ Man müsse aber mit derselben Einstellung an die Sache heran gehen, um auch in Schönau zwei Zähler zu holen. „Kommen wir gut durch das erste Viertel, bin ich optimistisch. Danach kommen wir nämlich immer ins Rollen“, versichert Blum, der auf Alexey Nowak verzichten muss. Auch Michael Blum muss passen. Dafür wird wohl Yilmaz Hacioglu von der Zweiten hinzustoßen.