Sportmix Mit kühlem Kopf und heißem Herzen

Ein aufregendes Eishockey-Wochenende wartet auf die Fans des EHC Freiburg - das ist jetzt schon sicher. Denn die Partie am Freitag ab 19.30 Uhr gegen die Dresdner Eislöwen dürfte hochinteressant werden. Und am Sonntag geht’s zum Derby an den Neckar.

Die Konstellation: Für die Wölfe, aktuell Tabellenelfter in der DEL2, sind die Voraussetzungen ähnlich wie vor Wochenfrist: Die Dresdner Eislöwen sind - wie der letzte Heimgegner aus Bad Nauheim - ein Club, der deutlich besser in die Saison gekommen ist als die Südbadener und der von einem hervorragend besetzten Kader lebt. Zuletzt haben die Sachsen Stürmer Harrison Reed von den Stavanger Oilers als Rückkehrer verpflichtet. Doch die Freiburger müssen sich auch nicht kleiner machen als sie sind - auch das hat das Freitagsspiel gezeigt. Gegen die Roten Teufel lieferten sie nämlich einen energiegeladenen, kampf- und spielstarken Auftritt ab, für den sie einen Punkt mehr als „nur“ die beiden für den Overtime-Sieg verdient gehabt hätten. Insofern heißt es auch vor dem Duell gegen die neue Mannschaft von Kulttrainer Franz Steer: Nur Mut!

Der Sonntagsgegner: Die Heilbronner Falken würden gerne raus aus dem Keller: Die Mannschaft der Käthchenstädter wurde im Sommer einmal mehr aufgerüstet und lässt klare Fortschritte im Vergleich zu den vergangenen Jahren erkennen, dümpelt aber auch in dieser Saison in den unteren Tabellenregionen herum. Aktuell sind die Württemberger Vorletzter und rangieren damit zwei Plätze hinter den Freiburgern. Dass das Derby (Startbully um 18.30 Uhr) unter diesen Umständen heiß wird, ist keine gewagte Vorhersage. Mit kühlem Kopf und heißem Herzen haben die Blau-Weiß-Roten aber in genau solchen Spielen allzu oft überzeugt. Da dürfte das eine oder andere Pünktchen schon hängenbleiben.