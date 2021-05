Sportmix Möller: 22. bei der Premiere

Schon am Wochenende nach Pfingsten steht bereits der nächste Europacup-Auftritt in Polen an – wiederum im Feld der Elite. Dort will die Hausenerin die Fehler von Caorle tunlichst vermeiden. Und da die Form stimmt, geht sie von einer besseren Platzierung als in Italien aus.

Ihr Fokus ist aber schon auf den nächsten Höhepunkt gelegt – die DM über die Sprintdistanz in Berlin Anfang Juni. Dort geht sie in der Konkurrenz U23 an den Start. Die Messlatte hat sie ziemlich hoch gelegt. „Ganz klar, die Top Fünf sind mein Ziel.“