Sportmix Möller stürmt auf den achten Platz

Von Beginn an lief es in Olsztyn für die ambitionierte Triathletin aus dem Wiesental vielversprechend. Als Vierte stieg sie nach 750 Metern aus dem Wasser. Hier konnte sie ihre zuletzt starken Trainingsleistungen bestätigen. Und auch beim Radfahren hielt die Hausenerin im vorderen Feld gut mit.

In ihrer Paradedisziplin Laufen präsentierte sie sich in Top-Form. „Hier muss ich allerdings anerkennen, dass in der Elite die Konkurrenz deutlich stärker ist als noch in der U19“, betonte Möller.

Und schon geht Katharinas Blick in Richtung Wochenende. Dort steht für die 19-Jährige am Samstag in Berlin die Deutsche Meisterschaft, die in ein Bundesliga-Rennen eingebettet ist, auf dem Programm.

In Berlin startet Katharina Möller für ihren Verein Post SV Tübingen. Die DM über die Sprintdistanz bestreitet sie im Klassement der Altersgruppe U23. „Ich will unter die Top Fünf“, gibt sie die Richtung vor. Es komme aber in erster Linie auf die Tagesform an. „Na ja, ein Treppchenplatz wäre natürlich sehr schön“, so Möller. Dafür legt sie sich derzeit im Trainingslager in Rostock bis zum kommenden Freitag nochmals mächtig in Zeug.