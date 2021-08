Sportmix Möller und Männer glänzen

Für Männer geht es am kommenden Samstag mit einem Bundesligarennen in seiner neuen Heimat Nürnberg weiter. Es steht der dritte Teamwettbewerb in dieser Saison auf dem Programm. Sein Team Süßen wird wohl nicht in Bestbesetzung an den Start gehen. Beim Abschluss der Saison in Saarbrücken soll aber mehr drin sein. Dort fährt auch Möller mit ihrem Tübinger Team mit. Davor absolviert sie als Kader-Athletin ein dreiwöchiges Höhentrainingslager in St. Moritz.