Sportmix Mohren floppt auf Rang fünf

Für Mohren war die übersprungene Höhe die Einstellung seiner persönlichen Bestleistung. Nach seiner überstandenen Coronaerkrankung und nur drei Wochen Training ist die Leistung von Mohren nur um so höher zu bewerten.

Nach ihrem Start beim 33. Reinfeldener Nachtmeeting am Freitag (siehe Bericht auf der Vorseite) ging Sinah Hänßler-Hug am Samstag noch bei den Meisterschaften in Heilbronn an den Start. War die 200-Meter-Weltmeisterin in Rheinfelden sowohl im Hochsprung als auch auf der 100-Meter-Strecke am Start, absolvierte sie in Heilbronn nur das Rennen über 100 Meter. Da war allerdings schon im Vorlauf Schluss. Die 12,60 Sekunden reichten für eine Finalteilnahme nicht aus.