Sportmix Moritz Wiesler auf dem Slalom-Podest

Todtnau-Fahl (cis). Großes skifahrerisches Können und einiges an Mut waren von den fünfzehn- und sechszehnjährigen Rennläufern gefordert, die sich im Rahmen der Technikaufgabe ohne Unterstützung ihrer Skistöcke in Riesenslalomschwüngen das berüchtigte Kanonenrohr auf der FIS-Rennpiste am Fahler Ahornbühl hinunterstürzen mussten. In der Endabrechnung des Technikwettkampfes präsentierte sich der baden-württembergische Doppellandesmeister Paul Hartmann (TUS Gutach) als bester Schwarzwälder auf Platz drei. Moritz Wiesler (SC Münstertal), der an den ersten beiden Wettkampftagen an diesem Wochenende nicht antreten konnte, wurde immerhin noch Gesamt-13. Bei den Mädchen gelang Franka Panduritsch (TUS Gutach) mit Rang zwölf die beste Platzierung, Lena Jehle wurde Gesamt-20.

Auch am zweiten Wettkampftag standen die letzten Tore des Riesenslalomlaufes auf dem immer eisiger werdenden Hang des Kanonenrohrs und waren auch für die Top-Nachwuchsläufer eine nicht alltägliche Herausforderung. Mit großem Einsatz hatte der ausrichtende Skiverein Todtnau mit Unterstützung des Liftverbundes Feldberg großartige Bedingungen für dieses erste Rennen der höchsten deutschen Schülerklasse im Schwarzwald seit drei Jahren geschaffen.