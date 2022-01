Sportmix Moritz Wiesler in den Top Ten

Landeskaderkollegin Lena Jehle (SC Wehr) startete an beiden Tagen couragiert in den Wettbewerb, sorgte an Tag zwei mit dem sechsten Zwischenrang und nur eine knappe Sekunde hinter der späteren Doppelsiegerin Romy Renz (SC Lenggries) für einen Achtungserfolg. Der zweite Durchgang verlief nicht so flüssig wie der erste, so dass sie am Ende Platz 14 belegte. Die Freiburgerin Greta Hecht schied an beiden Tagen aus.