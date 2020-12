Sportmix Motivation des Duos ungebrochen

„Es ist schon frustrierend“, sagt daher auch die RSV-Trainerin Claudia Lais, deren Töchter Alisa (23) und Anne (21) zu den besten Fahrerinnen in der Region und auch im Ländle zählen. Man müsse halt das Beste aus der Situation machen. „Wir versuchen, dass wir derzeit mindestens zweimal wöchentlich zusammenkommen – via Online-Kanäle und -Kommunikation“, sagt sie. Und so werde zumindest im heimischen Wohnzimmer wenigstens ab und an ein bisschen trainiert. Dehnübungen, Ganzkörperspannung, Balance und vor allem die so wichtige Koordination ist extrem wichtig. „Und gelegentlich ist auch schon der Video-Check der eigenen Kür hilfreich“, so die Trainerin.