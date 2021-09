Sportmix Müller siegt im Großen Preis

Michael Herhalt vom RV Immenhöfe war im Sattel von Chacco in 34,34 Sekunden mit Abstand der Schnellste im Stechen, leistete sich aber einen Abwurf und wurde so Fünfter vor Gina-Maro Fröhlich vom RV Eigenzell mit Quissini.

In der Zwei-Phasen-Ein-Sterne-Prüfung unter Flutlicht am Samstagabend hatte Jan Müller sein weiteres Spitzenpferd Charly Champion gesattelt, musste sich mit diesem aber Hendrik Mader vom RV Trochtelfingen mit Quinto geschlagen geben. Rebecca Hotz wurde hier mit Akatie Dritte und mit Caprice Fünfte. In der Young Tour-S*Prüfung gab es für die Hausherrin auf Sengelen am Sonntag mit Chabalot einen weiteren zweiten Rang, diesmal hinter dem Schweizer Timo Heiniger mit Ginja und vor Gina-Maro Fröhlich vom RV Eigenzell mit Chrysler.

Heiniger hatte am Samstag mit Feeling des Fontaines in der Young Tour-M** für sechs bis acht Jahre alte Pferde Rebecca Hotz wieder mit Chabalot auf Platz zwei verwiesen. Dritte wurde Sophie Pia Schäfer vom RV Waidhof Inzlingen mit Olivia.

Im M**-Springen am Samstag holte sich Müller, dieses Mal mit Cute as Sugar, Platz zwei hinter Stefanie Herhalt vom RV Immenhöfe mit Caju. Hier wurde Michael Herhalt mit Bella Donna für den RV Immenhöfe Dritter und damit nach dem Schweizer Timo Heiniger zweiterfolgreichster Teilnehmer in Schopfheim. Im Prestige Youth Cup, einem M**-Springen für Nachwuchsreiter, gewann Nick Armbruster vom RV Schutterwald vor Nils Karle vom RV Dreiländereck mit Lörrach-Brombach Culture.