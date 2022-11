Sportmix „Müssen auf alles gefasst sein“

Freiburg (pd/mhu). Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr empfängt der EHC Freiburg die Eispiraten Crimmitschau in der Echte Helden Arena. Die Gäste aus Sachsen kommen mit ordentlich Druck in den Breisgau. Seit sechs Spielen wartet das Team von Cheftrainer Marian Bazany auf einen Sieg und steht in der Tabelle hinter den Wölfen auf dem zwölften Platz.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams entschieden die Westsachsen Anfang Oktober mit 5:3 für sich. Die Revanche ist also Ziel des Wolfsrudels für das heutige Spiel. „Wir haben wieder einige Ausfälle. Ich hoffe, dass ich gegen Crimmitschau sechs Verteidiger und zwölf Stürmer habe. Bis jetzt sieht es aber ganz gut aus“, so Freiburgs Cheftrainer Robert Hoffmann. „Crimmitschau ist ein sehr undurchsichtiges Team. Da weißt du selbst nach dem Video nicht, was sie genau wollen. Da müssen wir als wirklich auf alles gefasst sein.“ Wenn Freiburg über 60 Minuten die eigene Linie beibehält, ist ein Sieg möglich.