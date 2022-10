Sportmix Murray kämpft sich weiter

„Dieses Turnier hat so eine lange und reiche Geschichte. Es ist offensichtlich, dass die Fans hier Tennis lieben. Sie haben mich heute wirklich großartig unterstützt. Es ist wunderbar vor so einem Publikum an einem Nachmittag in der ersten Runde zu spielen.“ Murray meinte auch, dass dies nicht bei allen Turnieren der Fall sei.

In seinem Erstrundenmatch musste er gegen den Russen Safiullin antreten. Und der verlangte dem Briten wirklich alles ab, gewann den ersten Satz im Tiebreak. Probleme bekam Murray vor allem dann, wenn der Russe mit seinen kraftvollen Schlägen den Briten von links nach rechts und wieder zurück über den Platz schickte. Vor allem die harten Vorhandschläge, die immer wieder sehr platziert an den Seitenlinien ankamen, sorgten für Sorgenfalten auf der Stirn des zweifachen Wimbledonsiegers. „Immer wenn er die Chance bekommen hat, hat er abgezogen“, so Murray.

Viel Druck übte Safiullin auch mit seinen Aufschlägen aus, was bei Murray für den entsprechend sportlich fairen Respekt sorgte. „Er hat großartig aufgeschlagen, auch bei den zweiten Aufschlägen sehr viel Risiko genommen. Ich bin froh, dass ich das Match gewonnen habe“, so der Brite.

Im letzten Satz hatte Murray dann das Glück auf seiner Seite, als die Bälle von Safiullin zwar immer noch die nötige Härte, aber nicht mehr die Präzision hatten. Und dann war da auch immer der Beifall des Publikums, das Murray nach dem Spiel nicht genug würdigen konnte. „Als junger Spieler war mir früher so was egal. Aber mittlerweile verstehe ich es, was für Anstrengungen die Leute auf sich nehmen, um zu den Spielen zu kommen.“