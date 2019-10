Sportmix Nerven spielen ESV einen Streich

An beiden Tagen war die Ötlinger Halle gut besucht. Richtig voll war sie bei den Wettkämpfen des ESV Weil. Am Samstag sprach während des Wettkampfs gegen Fürth eigentlich alles für einen Erfolg des ESV. Nach der zweiten Zehner-Serie führten Michael Schwald, Pavel Svetlin, Sylvain Garconnot, Luca Schröder und Nathalie Schelken in ihren Duellen. In der dritten Serie geriet Garconnot in Rückstand, an den anderen vier Ständen führten die Weiler. In der vierten Serie holten Schwald und Svetlik mit starken Leistungen jeweils einen Siegpunkt. Garconnot holte zwar noch auf, musste sich am Ende aber dem Fürther Lukasz Czapla mit 376:377 Ringen hauchdünn geschlagen geben. Dieser Punkt ging dann an Fürth.