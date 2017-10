Sportmix Neue Namen auf Siegerliste

Lörrach (kol). Lediglich Linnea Riedel, Raphael Costea (beide BC Lörrach-Brombach) und Emily Otte (TSG Schopfheim) konnten beim zweiten Regional-Ranglistenturnier des Badminton-Nachwuchses in Lörrach ihren Erfolg des ersten Wertungsturniers wiederholen.

In einigen Altersklassen der genau 100 Teilnehmer drehten die Sieger diesmal den Spieß um gegen ihre vorherigen Bezwinger. Einige Spieler starteten in Lörrach in einer höheren Altersklasse. Zudem dominierten Spieler, die beim ersten Turnier nicht am Start waren.

Je drei Sieger stellte der gastgebende BC Lörrach-Brombach und die TSG Schopfheim. Mit den Brüdern Maxime und Alexis Riebschläger war der BC Steinenstadt zweifach auf dem Siegerpodest vertreten und Meret Nickel war für den TV Waldshut erfolgreich.

Nur fünf Mädchen waren in der Altersklasse U13 gemeldet, sie maßen sich mit den U15-Mädchen und das mit Erfolg. Mit Dorottya Gal-Kovacs (TSG Schopfheim) vor Leonie Haude (SV Fischingen) siegten zwei Mädchen der jüngeren Altersklasse. Die Siegerin des ersten Turniers, Melissa Schmidt (TSG Schopfheim) startete sogar noch eine Altersklasse höher und unterlag hier erst im Finale ihrer Vereinskollegin Emily Otte.

Ganz souverän beherrscht Linnea Riedel (BC Lörrach-Brombach) derzeit die U11-Altersklasse der Mädchen. Ihr Vereinspartner Jannis Griesmann musste sich dagegen diesmal als Sieger des ersten Turniers dem Schopfheimer Tim Schreier glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. Mit Bastian Switajski und Raphael Costea stellte der BC Lörrach-Brombach zudem in den beiden oberen Jungenklassen die Sieger.